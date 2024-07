Korruption mit Ortstaxe: Schuldspruch bestätigt

Ein ehemaliger Ortschef von Maria Alm wurde, wie berichtet, im November im Landesgericht wegen Amtsmissbrauchs zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt. Im Hintergrund ging es um einen Deal mit der Clubhotel Hinterthal GmbH, die Luxus-Chalets in der Pinzgauer Gemeinde betreibt. Laut Vereinbarung zahlte die Firma eine pauschale Ortstaxe für 13.000 Nächtigungen an die Gemeinde. Dabei dürfte es gar nicht so viele Nächtigungen gegeben haben – zudem müssen sie laut Gesetz durch Gästekarten nachgewiesen werden.