Über Stock und Stein jagt Foidl seinen „Ausreißer“

In den etwa eineinhalbstündigen Rennen gehen Mensch und Material gleichermaßen an ihre Grenzen: „Ein Fahrfehler und du kannst dir sofort einen Patsch‘n einfangen“, so Foidl, der schon seit Kindesbeinen auf seinem Mountainbike unterwegs ist. Zu Beginn noch in Tirol, seit neun Jahren aber in Graz.