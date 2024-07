1000 Unternehmen in heimischen Wirtschaftsparks

Hunderte neue Jobs

„Dadurch wurden mehr als 340 Arbeitsplätze geschaffen oder abgesichert“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die ja in der Landesregierung das Wirtschaftsressort zur „Chefinnen-Sache“ erklärt hat. Weitere 430 Unternehmen haben schon Interesse an einem Standort oder Ausbau in Niederösterreich bekundet, diese Projekte werden zur Zeit bearbeitet.