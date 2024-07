Mann stürzt beim Schieben seines Motorrads in Bach

Kurioser Unfall am Freitagabend in Götzens (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land). Ein 23-jähriger Motorradfahrer wollte dort sein Zweirad über eine Fußgängerbrücke schieben, rutschte dabei ab und stürzte in den Bach. Das Motorrad landete auf ihm. Zeugen kamen dem Verletzten zu Hilfe.