Unfalltragödie forderte Tauchdienst der Feuerwehr

Harte Prüfung, die sich lohnt

Erst im Juni absolvierten neue „Froschmänner“ ihr Training in Lunz am See – und freilich auch im See. „Nach der theoretischen Prüfung fand dann in der Erlauf bei Purgstall das Strömungsschwimmen statt“, so Peter Kaufmann aus Greinsfurth, Kommandant des Tauchdienstes West. Ab Mitte 2025 können sich interessierte Feuerwehrmitglieder bei seinem Tauchzug melden, ab 2026 beginnt ein neuer Lehrgang.