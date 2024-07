Salzburger Erdbau GmbH meldet Insolvenz an

Die Erdbau GmbH, mit Sitz in Anthering, die seit über 60 Jahren tätig ist, spezialisiert sich auf Erd- und Tiefbauarbeiten für Gemeinden sowie für gewerbliche und private Kunden. Derzeit werden 27 Projekte abgewickelt. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von 3,9 Millionen Euro, denen Vermögenswerte von 1,9 Millionen Euro gegenüberstehen, was zu einer Überschuldung von 2,0 Millionen Euro führt.