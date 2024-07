„Beim Beach muss ich die Mama nicht fragen“

Der Auftakt gefiel neben Pinkelnig auch Andi Goldberger, Thomas Morgenstern oder Stefan Kraft. Die (Ex-)Skispringer waren auf Einladung der Volksbank stark vertreten. „Ich find’s beim Beachvolleyball immer richtig cool, bin schon das vierte Mal da“, sagte Kraft. „Das neue Stadion ist megacool.“ Die Stimmung in der 4000er-Arena soll am Donnerstag auch unsere Olympia-Starter Alex Horst/Julian Hörl pushen, wenn sie ab 11.30 Uhr gegen Boermans/De Groot (Hol) in den Main Draw des Elite16-Turniers starten. „Das Stadion schaut sehr gut aus, die Stimmung wird sicher super“, so Horst, der als Lokalmatador im Gegensatz zu den anderen daheim in Mauer schläft und seine Kids Alessa und Fabio am Heumarkt stets mit dabei hat. „Ihnen taugt’s hier voll.“