Darum trieb „purer Hass“ Rumänen zu Amokfahrt

Ein Rumäne ist – wie berichtet – mit seinem Firmen-Lkw in eine Kirche in Brunn am Gebirge (Niederösterreich) gerast. Gleich mehrmals! Wie nun bekannt wurde, war der Verdächtige bereits vor zwei Jahren im Gotteshaus negativ aufgefallen – er wurde in der Folge von der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen. Die „Krone“ kennt die Details.