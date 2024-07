Frau sexuell belästigt: Grapscher auf Radweg aktiv

Gegen 17.45 Uhr war der unbekannte Radfahrer in Weißenbach auf dem Lechradweg von der Johannisbrücke kommend in Richtung Baggersee unterwegs. „Als der Mann an der Fußgängerin vorbeifuhr, streckte der Unbekannte plötzlich seine Hand aus, berührte die Frau im Brustbereich und setzte seine Fahrt in Richtung Forchach fort“, berichtete die Polizei.