Familienbande weit gefasst und neu definiert

In beiden Fällen wirken sich die engen Bande auf das Leben aus. Generationenübergreifende Traumata spielen da ebenso eine Rolle wie dysfunktionale Muster. Ob nun biologische Verwandtschaft oder Wahlverwandtschaft, letztlich geht es um ein Zugehörigkeitsgefühl. Clara Wildberger interessiert in der von ihr kuratierten Ausstellung, wo diese Familienbande zu finden sind. Das klassische Fotoalbum hat da meist schon ausgedient, wurde vom Auftritt in den sozialen Medien und Chat-Gruppen abgelöst.