Alpinunfall: Wanderin (51) verletzte sich schwer

Bei einer Wanderung ausgehend vom Grünen See in Tragöß (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) kam es Samstagmittag zu einem Wanderunfall. Eine 51-jährige Niederösterreicherin stürzte und verletzte sich schwer an der Hand. Bergrettung und Alpinpolizei brachten sie ins Tal – im LKH Hochsteiermark wird sie behandelt.