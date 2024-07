Regel fällt: City und Girona dürfen in CL antreten

„Wesentliche Änderungen“

Die UEFA teilte mit, dass die Clubs „wesentliche Änderungen“ im Management und der Struktur vorgenommen hätten, sodass die Regularien erfüllt werden. Bereits früher stand die UEFA mehrfach vor Entscheidungen in Sachen Multi-Club Ownership. So unter anderem auch 2017, als Red Bull Salzburg und RB Leipzig an den UEFA-Wettbewerben teilnehmen durften. Kritiker sehen die Integrität des Spiels gefährdet.