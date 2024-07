Mit einer Fabelzeit zum Wettkampfsieg gestürmt

Es war nicht nur aus Feuerwehr-Sicht ein Event der Superlative. Mehr als 10.000 Teilnehmer waren bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben an zwei Tagen am Start. Mit rund 1200 Bewerbsgruppen waren es noch einmal um 100 mehr als im Vorjahr. Dass Leobersdorf im Bezirk Baden so ein Mega-Event gut über die Bühne bringen kann, hatte der Ort bereits bewiesen. Zum ersten Mal in der 72-jährigen Geschichte fand der Bewerb daher zweimal hintereinander in derselben Gemeinde statt.