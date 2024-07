Geschäftsjahr für Plansee Group „kalt-warm“

In den über 100 Jahren seines Bestehens hat das ehemalige Metallwerk Plansee schon viele unterschiedliche Zeiten erlebt. Die mittlerweile weltweit agierende Plansee Group mit Stammsitz in Breitenwang bei Reutte, Hersteller von Hochleistungswerkstoffen und Werkzeugen aus extrem starken Metallen, musste nach zwei Jahren Rekordumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr Einbußen in Kauf nehmen. Allerdings Einbußen, die gering ausgefallen sind.