Randale am AMS, mit 100 km/h auf Radweg gebrettert

Mit bis zu 100 km/h auf einem Radweg flüchtete am Mittwoch in Leibnitz ein 16-Jähriger mit einem Auto vor der Polizei. Der amtsbekannte Jugendliche hatte zuvor beim AMS randaliert und Mitarbeiter beschimpft. Nachdem der Bursche noch zu Fuß in einen Maisacker geflüchtet war, wurde er festgenommen.