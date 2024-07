Klinik Innsbruck: Weltweit einzigartiger Eingriff

Lebensbedrohliches Leck in Gefäß

Durch ein Leck im größten Lymphgefäß des Körpers (Ductus thoracicus) hatte sich täglich rund ein Liter Lymphflüssigkeit im Brustraum angesammelt, was auf Dauer lebensbedrohlich gewesen wäre, wurde die schwierige Ausgangslage geschildert. „Wir haben zuerst über beide Leisten jeweils einen Lymphknoten angestochen, um darüber Kontrastmittel in das Lymphsystem des Patienten zu applizieren“, erklärte Oberarzt Alexander Loizides.