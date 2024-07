Land soll Geldhahn für neues Hallenbad aufdrehen

Das will die SPÖ jetzt ändern. Mit einem dringlichen Antrag soll im Landtag zumindest eine Beteiligung am Abgang für die ersten drei Jahre erreicht werden. „Mit dieser Beteiligung wäre das Hallenbad erst einmal gesichert“, sagt Sport-Sprecher Max Maurer. Denn der finanzielle Spielraum für die zwölf beteiligten Gemeinden wird immer angespannter. „Das Land darf das Projekt nicht sterben lassen“, so Maurer. Er verweist auf die Dringlichkeit des Bades, damit Kinder schwimmen lernen.