Rumänische Langfinger gefasst: Opfer gesucht

Polizei sucht weitere Opfer

Die Frauen sind teilweise geständig, die Männer leugnen bzw. machen keine Angaben zu den Vorwürfe. Das Quartett, das in Deutschland lebt, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in das Polizeianhaltezentrum Graz bzw. in den Verwahrungsraum einer Polizeidienststelle in Leoben gebracht.