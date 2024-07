„Das ist der geilste Weltcup des ganzen Jahres!“

Tränen in den Augen

Die slowenische Olympiasiegerin Janja Garnbret kämpfte nach ihrem Sieg im Vorstieg mit den Tränen. „Es ist atemberaubend und überwältigend, die Fans in Innsbruck schenken mir so viel Liebe“, sagte die 25-Jährige nach ihrem letzten Bewerb vor Olympia. Jessica Pilz musste sich mit Platz vier begnügen, Mattea Pötzi wurde in ihrem ersten Finale gute Siebente.