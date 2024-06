Frau wartete vergeblich auf Lebensgefährten

Noch ein tragischer Alpin-Todesfall am Samstag in Salzburg! Nach dem Unglück im Pinzgau – die „Krone“ berichtete -, verunglückte auch am Untersberg ein Oberösterreicher (36). Kurz vor dem tödlichen Unfall hatten er und seine Lebensgefährtin unterschiedliche Routen nach oben gewählt.