Nach Horrortag: Appell der Tiroler Bergrettung

In den Zillertaler Alpen stürzte, wie berichtet, ein Einheimischer (68) beim Abstieg vom Großen Möseler in den Tod. Der Mann war auf einer schneebedeckten Felsplatte ausgerutscht. Ebenfalls am Vormittag wurde einem Deutschen (65) ein Schneefeld auf einem Wanderweg unter dem Ramolhaus im Ötztal zum tödlichen Verhängnis.