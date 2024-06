Spielberg: So läuft Tag eins beim Formel-1-Fest

Am Donnerstag ist der Startschuss am Red Bull Ring in Spielberg gefallen. Die Fans haben sich beim Pit Lane Walk für das Rennwochenende bestens aufgewärmt und die Stars der Königsklasse sind im Murtal angekommen. Das Side-Event-Feuerwerk wird am Freitag nahtlos fortgesetzt, mit dem Sprint-Qualifying steigt um 16.30 Uhr das erste Highlight auf der Rennstrecke. Hier verpassen Sie nichts.