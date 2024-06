Fünf Verletzte nach Spritztour mit Auto der Mutter

Ärger wegen Schaulustiger am Unfallort

Auch einige Gaffer sollen sich laut Angabe der Einsatzkräfte vor Ort befunden haben. „Leider immer wieder dasselbe Bild, uneinsichtige Schaulustige. Leider können solche Personen nur mit einem scharfen Ton angesprochen werden“, so die FF Eggendorf. Sie rufen dazu auf, keine Fotos von den verunfallten Personen zu machen. „Wollen Sie, dass in solchen Situationen auch Fotos von Ihnen gemacht werden? Wir denken nicht.“