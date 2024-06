Radler verfolgte nach Unfall flüchtigen Autolenker

Gegen 17 Uhr fuhr der 38-Jährige am Mayburger-Kai an der Salzach in Salzburg-Itzling stadtauswärts. Von rechts bog ein Auto auf den Kai und nahm ihm die Vorfahrt, wodurch der Radler zu Sturz kam. Unter Schock setzte sich der Mann wieder auf das Rad und versuchte das Auto einzuholen, um den Lenker zur Rede zu stellen.