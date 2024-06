Auto krachte in Ampel: Zwei Personen verletzt

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Crash auf einer Kreuzung in Wünschendorf (Bezirk Weiz). Eine 68-jährige Autofahrerin übersah das Rotlicht und prallte gegen den Pkw einer 22-Jährigen, die daraufhin in eine Ampel krachte. Beide Frauen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.