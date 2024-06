Brand in Tiroler Nachtlokal: Wurde Feuer gelegt?

Brenzliger Einsatz für die Feuerwehr in Kirchbichl (Tiroler Bezirk Kufstein) in der Nacht auf Dienstag. In einem Lokal war aus unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Brisant: Der Club ist nicht das erste Mal in den Schlagzeilen.