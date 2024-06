18 E-Bikes veruntreut und Hanfpflanzen gebunkert

Mann blühen mehrere Anzeigen

Eines wurde bei einer Hausdurchsuchung am Wohnsitz des Mannes in Silz (Bezirk Imst) sichergestellt. Das war aber nicht das einzige, was die Beamten entdeckten. Sie stießen nämlich auch auf knapp 200 Cannabispflanzen. Der 38-Jährige wird nun angezeigt.