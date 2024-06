Biker (31) kam zu Sturz: Kastenwagen fuhr davon

Einige Fragezeichen stehen hinter einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land)! Ein Motorradfahrer (31) stürzte und wurde dabei verletzt. Ein Zeuge gibt an, einen weißen Kastenwagen von der Unfallstelle wegfahren gesehen zu haben. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Wagens.