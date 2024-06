Kleinfrannach ist Landessieger der Feuerwehren

Auersbach ist Sieger bei den Damen

In den unterschiedlichen Bewerben traten auch sechs Damengruppen an. In der Damenwertung „Bronze A“ landeten die Feuerwehrfrauen aus Auersbach am ersten Platz. Am Samstagabend ging der zweitägige Bewerb voller Action zu Ende. Nächstes Jahr werden die Meisterschaften in Bad Waltersdorf stattfinden – den Veranstaltern wurde die Bewerbsfahne übergeben.