Alle Augen bei Copa America auf Messi gerichtet!

Schafft es Brasilien ins Finale?

Am Weg ins Finale könnte im Halbfinale das von zahlreichen in den USA lebenden Landsleuten unterstützte Mexiko warten, das sich in Pool B mit Ecuador, Venezuela und Jamaika misst. Wer auch immer das Endspiel des zum zweiten Mal mit 16 Teams ausgetragenen Turniers am 14. Juli in Messis zweiter Heimat Miami erreicht, dürfte es mit Brasilien zu tun bekommen – zumindest der Form nach sollte es der fünffache Weltmeister um die Champions-League-Sieger Vinicius Jr. und Rodrygo dorthin schaffen.