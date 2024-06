Dieser Millionentransfer soll beim GAK andocken

Ende Mai stellte der GAK mit Dominik Frieser seinen ersten wichtigen Transfer für die kommende Saison vor. Am Dienstag gesellte sich mit Jacob Italiano der nächte Spieler zum Kader. Und nun soll der dritte Zugang für die Rückkehr in die Bundesliga feststehen: Tio Cipot! Der Slowene soll leihweise von Spezia aus der Serie B an die Mur übersiedeln. Die Italiener überwiesen im Jänner 2023 kolportiert eine Million Euro an NS Mura.