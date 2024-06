In Trins bekam das Moor sein früheres Leben zurück

Eine Entschuldigung an die Natur – diesmal in Trins: Viele Moore wurden insbesondere Mitte des 20. Jahrhunderts entwässert, um die Flächen land- und forstwirtschaftlich nutzen zu können. In Zeiten des Klimawandels suboptimal, denn sie sind nicht nur ganz spezielle Lebensräume für Tiere und Pflanzen, sondern auch wichtige CO₂-Speicher. Mit Grüßen an die „Schildbürger“ werden heutzutage Moorflächen wieder hergestellt.