Begleitete Trauer hilft gegen Überforderung

„Menschen entwickeln sich dadurch auch“

„Trauer hat viele Gesichter“, sagt Ulrike Friedl. Menschen könnten nicht nur aus der Bahn geworfen werden, sondern sich dadurch auch entwickeln. Diese Perspektive werde in öffentlichen Debatten noch wenig aufgegriffen. Insgesamt gebe es heute aber den Trend, dass Trauer sichtbarer sein dürfe. Das sei gut so, sind sich die beiden einig. Sie schlagen mehr Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit vor, beispielsweise Workshops für Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler sowie an Arbeitsplätzen. Das könne die Situation für Zugehörige bei einem Todesfall verbessern und dazu beitragen, dass es normaler werde, über Tod und Trauer zu sprechen.