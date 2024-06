Fahranfänger stürzte: Motorrad landete in Fluss

Laut Polizei war der junge Mann auf der Weizer Straße (B 72) in Richtung Birkfeld unterwegs, als er in Feistritz in einer Linkskurve von der Straße abkam, in ein Verkehrszeichen krachte und dieses umriss. Dann stürzte er eine steile Böschung hinab und das Motorrad landete direkt im angrenzenden Fluss Feistritz.