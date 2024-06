Vermisster Bub (14) unversehrt wieder aufgetaucht

Polizeistreife entdeckte Bub in Innsbruck

Am Freitag dann die erfreuliche Nachricht! „Die Öffentlichkeitsfahndung wird widerrufen. Der abgängige 14-Jährige konnte in Innsbruck im Beisein seiner Mutter von einer Polizeistreife wohlbehalten angetroffen werden“, teilt die Exekutive in einer Aussendung mit.