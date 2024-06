„Holz in Dosen“: Zimmerer-Trio rockt zum Rohstoff

Trio rockt zum Holz

Die Holzbau-Meister sind nämlich Feuer und Flamme für Holz, weshalb sie dem Rohstoff jetzt sogar ein selbst geschriebenes Lied gewidmet haben. „Holz in Dosen“ heißt das gute Stück. Was der Titel bedeutet? „Wir lieben Holz und was wir tun. Sonst gäbe es für uns nix zu tun. Wir riechen am Holz wie an Rosen. Wir würden es trinken. Holz in Dosen!“, trällern die Wieselburger – oder besser gesagt rocken.