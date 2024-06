„Kündigung im Krankenstand darf nicht Lösung sein“

Was haben Sie in weiterer Folge vor?

Im ersten Schritt fordern wir die existenzbedrohende Abschaffung des Stichtages, an dem die Entgeltfortzahlung wieder von Neuem beginnt. In weiterer Folge möchten wir einen Diskussionsprozess anstoßen und möglichst viele Partner gewinnen, um entsprechenden Druck auf die Politik auszuüben. Dafür möchten wir zu einem Runden Tisch einladen, an dem die Sozialpartner, aber auch die Österreichische Krebshilfe und andere Organisationen teilnehmen. Fest steht: Eine Kündigung im Krankenstand darf nicht die Lösung des Problems sein! Das wollen wir als Arbeitgeber nicht. Unternehmer und Mitarbeiter sitzen im selben Boot. Hier muss eine Regelung gefunden werden, die finanzielle Härten entschärft. Ein klarer Auftrag an die nächste Bundesregierung!