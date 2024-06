Junger Kaiseradler im Weinviertel vergiftet

Wildtier-Kriminalität gegen geschützte Greifvögel nimmt zu

„Die heuer bekannt gewordene Vergiftungen eines Seeadlers bei Neusiedl am See (Burgenland) sowie eines Rotmilans bei Rechnitz (Burgenland) und der Abschuss eines Kaiseradlers im Marchfeld (Niederösterreich) stellen neben diesem Vergiftungsfall am Wagram die traurige Spitze des Eisbergs dar“, klagt Johannes Hohenegger von BirdLife.