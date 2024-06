Erster Sommertransfer fix – Karic geht zu Sturm

„Als ich vom Interesse des SK Sturm hörte, musste ich nicht lange überlegen. Die Chance, mit dieser Mannschaft in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen, ist extrem reizvoll. Ich freue mich auf den Trainingsstart in der kommenden Woche und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dieser Mannschaft am Platz zu stehen“, freut sich Karic in einer Klub-Aussendung über den Deal.