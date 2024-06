Tirol schwimmt gegen den Insolvenzen-Strom

Die Teuerung ist bei den Tirolern angekommen

Indes steigt die Zahl der Schuldenregulierungsverfahren von Privatpersonen von 341 auf 359 an. Die Anzahl der Privatinsolvenzverfahren ist in Gesamtösterreich im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil (+0,7 Prozent) geblieben. In Tirol zeigt sich hingegen seit 2022 ein Trend, wonach die Menge an Schuldenregulierungsverfahren konstant – jedoch im geringen Ausmaß – ansteigt.