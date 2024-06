Krone rückt Doublesieger Sturm ins richtige Licht

In der Vorbereitung „simuliert“ die Elf von Christian Ilzer schon einen Europacup-Alltag – die Testgegner schmecken schon nach Königsklasse. Etwa der Kracher am 20. Juli in Windischgarsten gegen den AS Monaco. In Irdning, wo Sturm ein Trainingslager abhält, bestreiten die Grazer mit einen Doppel-Test gegen Midtjylland. Zeit für Revanche also gegen die Dänen, gegen die sich Sturm im November 2022 äußerst bitter aus der Europa League verabschieden musste.