Feuerwehrchef gegen Stadt Salzburg im Gerichtssaal

Es gehe ihm nicht ums Geld, sondern seinen angeschlagenen Gesundheitszustand. Reinhold Ortler schilderte am Dienstagvormittag dem Richter am Landesverwaltungsgericht seine Situation. Viel zu wenige Ruhezeiten habe er seit 2003 gehabt. Zu oft sei er von Ganztagsdiensten in den normalen Dienst übergegangen. Die Aufzeichnungen, die er dem Gericht vorlegte, waren äußerst genau.