Edle Boliden eroberten die Alpenstraßen in Tirol

Schmucke Oldies tuckerten durch die Gamsstadt

Das mondäne Flair der „Sporthauptstadt der Alpen“ genossen zeitgleich die Teilnehmer der „Kitzbüheler Alpenrallye“. Knapp 150 Automobile röhrten unter dem Motto „Timeless Passion“ durch die Alpenstraßen und ließen dabei die Automobilbaukunst hochleben. Die spektakulären Routen führten vom Hahnenkamm über den Flugplatz in St. Johann und der Großglockner Hochalpenstraße nach Zell am See, Schloss Pertenstein und Going.