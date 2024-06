Verdacht auf Chlorgas-Austritt in Einfamilienhaus

Ein Atemschutztrupp ging zur Erkundung in den Keller. Sie stellten schnell einen Wasserschaden im Keller fest. Bei der Aufbereitungsanlage eines Pools hatte sich ein Schlauch gelöst, wodurch Wasser aus dem Pool in den Keller gelaufen war. Dabei war offensichtlich auch flüssiges Chlor aus zwei Kanistern entwichen, die an die Aufbereitungsanlage angeschlossen waren.