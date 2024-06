Zwischen Graz und Bruck fahren tagsüber keine Züge

Heftige Unwetter haben am Wochenende in der Steiermark für zahlreiche Behinderungen gesorgt – unter anderem gab es auch einen Murenabgang an der Bahnstrecke zwischen Frohnleiten und Peggau-Deutschfeistritz. Und der wird Bahnkunden wohl noch länger beschäftigen: „Im Zuge der heutigen Begutachtung mit dem Landesgeologen, wurden umfassende Hangsicherungsarbeiten zwischen den Bahnhöfen Frohnleiten und Peggau-Deutschfeistritz angeordnet. Die Arbeiten können aus Sicherheitsgründen nicht in der Nacht durchgeführt werden“, schreibt die ÖBB in einer Aussendung vom Montag.