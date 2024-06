Das verändert sich an Madeleines 42. Geburtstag

Im Jahr 2018 verlegten die jüngste Tochter des schwedischen Königspaares König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia und ihr Mann ihren Lebensmittelpunkt in die USA, um ihre Kinder Prinzessin Leonore (10), Prinzessin Adrienne (6) und Prinz Nicolas (8) abseits des Hofs in Florida aufzuziehen. Gerüchten zufolge soll der britische Unternehmer Chris O‘Neill sich in Schweden nie ganz wohlgefühlt haben.