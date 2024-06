150 Jahre im riskanten Einsatz für die Mitmenschen

Ein besonderes Jubiläum gibt es in der Waldviertler „Bandlkramerstadt“ Groß Siegharts, in der noch vor einem halben Jahrhundert tausende Menschen in zahlreichen Textilfabriken gearbeitet haben: Die Feuerwehr wird dort 150 Jahre alt und feiert dies mit den Bezirksfeuerwehrleistungsbewerben am Samstag, 15. Juni, und einem Festakt am Sonntag, bei denen sich Kommandant Christian Reegen und seine vielen Florianis auf zahlreiche Besucher und Teilnehmer freuen.