Griff Kind bei einer OP ein? „Einzigartiger Fall“

Große Betroffenheit herrschte am Freitag am Grazer Universitätsklinikum nach einem „Steirerkrone“-Bericht, der einen unfassbaren Vorfall aufdeckte: Anfang des Jahres soll die minderjährige Tochter eine Neurochirurgin im Zuge einer Operation am Schädel selbst Hand an einem Patienten angelegt haben.