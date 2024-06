Karten für den Klassiker „Schwanensee“ gewinnen

Das Sommertheaterpark-Festival in St. Pölten öffnet vom 28. Juni bis 14. Juli seine Tore und bietet ein abwechslungsreiches Programm. Das Festival beginnt mit dem berühmten Ballett „Schwanensee“ von Tschaikowsky, das in einer Neuinterpretation von Choreograf Peter Breuer das Publikum verzaubern wird. Die Geschichte von Prinz Siegfried und der verzauberten Odette, die als Schwan durchs Leben wandeln muss, zieht Jung und Alt in ihren Bann. Die Aufführungen finden am 29. Juni, 5. und 6. Juli sowie am 12. und 13. Juli statt.