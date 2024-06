G7-Gipfel in Italien: Autofahrer brauchen Geduld

Die bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt – kurz G7 – treffen sich am 15. Juni in Apulien im benachbarten Italien. „Aus diesem Grund wurde von der italienischen Regierung das Schengener Abkommen temporär außer Kraft gesetzt und seit 5. Juni bis einschließlich 15. Juni Grenzkontrollen in Richtung Italien angeordnet“, informiert Tirols Polizei. Betroffen von den Kontrollen sind folgende Straßenzüge: